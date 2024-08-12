انتقام المشاغبين الخمسة.. شاب يدفع حياته ثمن "موبايل" في أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في أقل من 24 ساعة نجحت مباحث الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة شاب وسط الزراعات بمركز أطفيح جنوب المحافظة.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب توصلت إلى تورط 5 متهمين في الجريمة بدافع الانتقام.

تحريات المقدم محمد مختار رئيس مباحث أطفيح بينت أن أحد المتهمين اشتبه في سرقة الضحية بهاتفه فاستدرجه لمساعدة الباقين.

وصلة ضرب أنهت حياة الضحية في أثناء استجوابه ليلقي به الجناة بمكان العثور على جثته وأمكن ضبطهم.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.