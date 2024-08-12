دفاع المتهمين في قضية "توكيل عصام صاصا": التزوير لايتحقق إلا بركن الضرر وتغير الحقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بعد ساعات من الحكم بحبسه 6 شهور، مفاجأة غير متوقعة فجرها المستشار ميشيل حليم محامي دفاع متهمين اثنين في قضية تزوير توكيل المطرب عصام صاصا.

مايو الماضي، أخلى النيابة العامة سبيل موظف بالشهر العقاري وآخر، لاتهامهما بتزوير توكيل لمطرب المهرجانات عصام صاصا، بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهما.

"حليم" قال إنه لا يوجد تزوير بالأساس شارحًا السبب "التزوير في القانون يعني تغيير الحقيقة" مؤكدًا عدم انطباق المعنى في الواقعة المنظورة أمام القضاء إضافة إلى عدم تحقق ركن الضرر إلا أن النيابة العامة ترى وجود ضرر محتمل بشأن المساس بالورقة الرسمية.

أضاف المحامي بالنقض أن مطرب المهرجانات حرر تفويضًا لشقيقه لتوكيل محامي يدافع عنه في اتهامه بدهس شخص أعلى الدائري بسبب تواجده خارج البلاد حينها.

دفاع الوسطاء أكد أن القانون اشترط ركن العلم لإدانتهم بمعنة علمهم أن المحرَرَ مزور لكنهما أفادا أمام جهات التحقيق "أخوه توأمه هو اللي عمل التوكيل ومنعرفش انه مش هو" مختتمًا تصريحاته بأنه سيكشف عن مزيد من المفاجآت خلال جلسة 24 أغسطس القادم.

ليلة عصام صاصا الأولى في السجن

ليلة عصيبة قضاها مطرب المهرجانات داخل زنزانته بالسجن المركزي بالكيلو 10 ونص طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. ارتدى ملابس السجن الزرقاء واحتضن مصحفه وسط نوبة بكاء شديدة.

زملاء عصام صاصا في الحجز حاولوا التهدئة من روعه لكنه رفض مبادتهم الحديث مفضلا الصمت أو قراءة أيات من الذكر الحكيم تثلج صدره بعد الحكم بحبسه 6 شهور لثبوت قيادته سيارته تحت تأثير المخدر.