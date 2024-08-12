جثة و7 مصابين في انقلاب ميكروباص أمام مقابر مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جثة على الطريق و7 مصابين سقطوا حصيلة حادث انقلاب ميكروباص بمدينة نصر شرق العاصمة، مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالقارة بوقوع حادث ووجود ضحايا أمام مقابر مدينة نصر.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اخلتال عجلة القيادة بيد سائق ميكروباص قادم من مدينة نصر اتجاه السويس، مما أسفر عن انقلاب المركبة بالمنطقة الحرة.

الحادث نتج عنه حالة وفاة - تم إيداعها مستشفى جراحات اليوم الواحد- و7 مصابين نقلوا إلى مستشفى تأمين مدينة نصر للعلاج، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق لتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.