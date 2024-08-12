جثة سوداني داخل منشأة حكومية تثير لغزًا في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

باشرت الجهات المعنية التحقيق في وفاة سوداني داخل إحدى المنشآت بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الاثنين.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر بالعثور على جثة شخص يحمل الجنسية السودانية.

المعاينة الأولية للمقدم محمد داوود رئيس المباحث بينت أن الجثة لشخص سوداني يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة ضيق في التنفس.

الشرطة نقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.