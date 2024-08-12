شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يسلم رئيس رواندا رسالة خطية من الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج اليوم الإثنين مع رئيس جمهورية رواندا "بول كاجامى"، وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة الرواندية كيجالي لحضور حفل تنصيب الرئيس الرواندي بتكليف من رئيس الجمهورية.

وقد حضر اللقاء وزيرا الخارجية والصحة الروانديين والسفيرة نرمين الظواهري، سفير جمهورية مصر العربية في كيجالي، وجراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب.



اللقاء

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية والهجرة، أن وزير الخارجية استهلّ اللقاء بتسليم الرئيس الرواندي رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بسبل تطوير العلاقات الثنائية الاخوية بين البلدين الشقيقين. كما نقل له تهنئة رئيس الجمهورية على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة وتقدير سيادته للعلاقات الثنائية الخاصة بين البلدين، معرباً عن رغبة مصر في تطويرها وتعزيزها وترفيعها بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وقد استعرض الوزير عبد العاطي أبرز محطات زيارته الحالية لرواندا، وما شهدته من نقاشات مثمرة وتوقيع لاتفاقيات هامة للتعاون بين البلدين، بما يسهم في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، خاصة اعلان انشاء منطقة لوجستية مصرية علي الحدود بين رواندا وتنزانيا بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بينهما، فضلا عن التوقيع علي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدواء.



رئيس رواندا ووزير الخارجية بدر عبد العاطي

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن وزير الخارجية أكد على حرص الجانب المصري على استكمال مشروع مركز مجدي يعقوب رواندا- مصر للقلب الذي يعتبر رمزاً للتعاون الطبي المصري الرواندي، وما يمثله هذا المشروع العملاق من أهمية كبرى في تقديم الخدمات العلاجية المميزة لأبناء الشعب الرواندي الشقيق ولدول الجوار الإقليمي. كما حرص سيادته على استعراض أبرز ما تشهده مصر من تطور ومشروعات قومية كبرى، واستعدادنا لنقل الخبرات والتجربة المصرية في مختلف المجالات.

من جانبه، أوضح الرئيس الرواندي أنه يكن التقدير للسيد الرئيس وللصداقة التاريخية بين البلدين الشقيقين، مشيراً لأهمية العمل على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، معربا عن شكره لمصر حكومة وشعبا والبروفسور مجدي يعقوب لتأسيس مركز مجدي يعقوب رواندا- مصر للقلب، منوهاً بأن تلك التطورات تضيف بعداً جديداً للتعاون بين البلدين. كما حرص الرئيس كاجامي على نقل تحياته وتقديره واعتزازه وشكره لشقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وثقته في أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيزاً وترفيعاً للعلاقات بين البلدين.



الرئيس الرواندى يصافح الدكتور مجدي يعقوب

كما شهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، من بينها ملف مياه النيل، حيث أكد عبد العاطي علي حرصنا علي إعلاء مبادىء التعاون ومراعاة المصالح المشتركة وعدم الإضرار بدول المصب. كما قدم الوزير الشكر للرئيس الرواندي على موقف بلاده تجاه الأزمة في غزة، والداعي لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، وتطرق اللقاء أيضاً للوضع فى السودان، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية تكاتف الجهود لإنهاء أزمته الراهنة.

من جانبه، حرص الدكتور مجدي يعقوب على إحاطة الرئيس الرواندي بمراحل تطور مركز القلب، وما يطمح المركز لتقديمه من خدمات طبية متميزة للشعب الرواندي وشعوب المنطقة، وهو ما كان محل تقدير الرئيس الرواندي.