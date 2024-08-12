شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024.. 79% للطب و71% للصيدلة و68% للهندسة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور د. عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

وأقر المجلس الحدود الدنيا للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية للشهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وجاءت على النحو التالى:

وسجل الحد الأدنى لقبول طلاب الثانوية العامة بكلية الطب البشرى بالجامعات الخاصة والأهلية الجديدة 79 % وسجل القبول بكلية طب الجلالة 76 % وسجل الحد لأدنى لقبول بجامعة سيناء وجامعة الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية 74 %.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان بالجامعات الخاصة والأهلية 77 % بكلية طب الأسنان ، و75% للقبول بطب أسنان الجلالة، و73 % للقبول بجامعة سيناء وجامعة الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والأسماعيلة الأهلية.

وسجل الحد الأدنى للقبول كليات العلاج الطبيعى 75 % فى الجامعات الخاصة والأهلية ، و74 % للقبول بجامعة الجلالة ، و72% للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة 71 % للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، و70 % للقبول بجامعة الجلالة والعلمين، و68 % للقبول بجامعة سيناء وفرعيها وكذلك الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الاهلية.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطرى 67 % للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، و 65 % للقبول بجامعات سيناء و وكذلك الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الاهلية.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة 68 % بالجامعات الخاصة والأهلية، و66 % للقبول بجامعات الجلالة والعلمين، و65 % للقبول بجامعات سيناء و وكذلك الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الاهلية.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات علوم الحاسب 60 % بالجامعات الخاصة والأهلية وجامعة الجلالة وجامعة العلمين وجامعة سيناء و وكذلك الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الاهلية.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات التكنولوجية الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية واللغات والترجمة والإعلام والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والتمريض والآثار والحقوق والقانون والعلوم السينمائية والسويدى التكنولوجية والتمريض 53 % للقبول بكل الجامعات عدا جامعة 6 أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب وجامعة مصر الدولية 55 %.