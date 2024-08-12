شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 400 طن مخلفات ورتش بمنطقة أرض الشونة فى حى الهرم والان مع تفاصيل الخبر

رفع حي الهرم 400 طن مخلفات ورتش بنهاية شارع كعبيش بمنطقة أرض الشونة ناحية الطريق الدائري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وكلف محافظ الجيزة، بتعيين دوريات ثابتة للمرور ومتابعة مستوى النظافه بالقطاع، مشددًا على تكثيف حملات النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع.

ونبه على المتابعة الدقيقة لأداء شركات الجمع السكني للمخلفات والتأكد من التزامها باشتراطات التعاقد مع المراجعة الشاملة لمهام الشركات وقياس مدى رضاء المواطن عن الخدمة المقدمة وأي معوقات أو ملاحظات من المواطنين على الشركات العاملة.



