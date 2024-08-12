شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

استهدف طيران دولة الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39 ألفا و897 مواطنا وإصابة 92 ألفا و152 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وتحت البنايات المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.