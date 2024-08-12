شكرا لقرائتكم خبر عن أكسيوس عن مسئول إسرائيلي: إيران تحضر لهجوم على تل أبيب أكبر من أبريل الماضي والان مع تفاصيل الخبر

نقلت وكالة أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي، قبل قليل، أن إيران تحضر لهجوم على تل أبيب أكبر من هجوم إبريل الماضي، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت وكالة أكسيوس قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن إيران اتخذت خطوات تحضيرية بشأن وحداتها الصاروخية والمسيرات مشابهة لتلك التي اتخذتها قبل هجوم أبريل الماضي.

وفى السياق ذاته نقلت جريدة فايننشال تايمز الأمريكية، عن مصادر إيرانية، أنه قد لا يكون هناك هجوم إيراني على الإطلاق أو قد يحدث الليلة.