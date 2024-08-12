رئيس المتحدة وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء لأسرة الكاتبة سكينة السادات - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد من الشخصيات العامة على تقديم واجب العزاء لأسرة الكاتبة الصحفية سكينة السادات شقيقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات التي فارق عالمنا السبت الماضي.

وكان من بين الحضور الدكتور أشرف سلمان وزير الاستثمار الأسبق ورئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمستشار عدلي حسين محافظ المنوفية والقليوبية سابقا والمستشار يسري عبد الكريم رئيس محكمة الأسرة باستئناف القاهرة والنائب محمد عبدالعليم داود والنائب زين السادات، والإعلامية نادية عمارة.

وكان كريم السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أعلن لسبت الماضي عبر صفحته على "فيسبوك" عن وفاة عمته الكاتبة الصحفية سكينة السادات.

وكتب كريم، قائلًا: أعزي نفسي وأسرة الفقيدة الكريمة بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، الكاتبة الصحفية سكينة السادات، شقيقة الزعيم الراحل محمد أنور السادات، أسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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