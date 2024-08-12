بالصور.. تفاصيل كوبري 3 يوليو على النيل بالمعادي - امتداد حسب الله الكفراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل محافظة القاهرة تنفيذ محور 3 يوليو "شمال طرة سابقًا"، والذي يمر أعلى النيل بمنطقة المعادي، كامتداد لمحور حسب الله الكفراوي.

وكان المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، وافق خلال اجتماعه الشهري الأخير، على إطلاق اسم 3 يوليو على الكوبري الذي يتم تنفيذه أعلى نهر النيل كامتداد لمحور حسب الله الكفراوي.

محور 3 يوليو "شمال طرة سابقا"

يربط محور 3 يوليو الجديد، محور حسب الله الكفراوي ليعلو طريق الأوتوستراد بكوبري ثم محور أرضي بشارع شمال طرة وكورنيش النيل ليعبر النيل حتى اتجاه الجيزة بطول 6 كيلومترات.

وتتولى شركة المقاولون العرب تنفيذ كوبري بكورنيش المعادي بطول حوالي 1200 متر لربط القاهرة بالجيزة، واختصار الوصول إلى طريق مصر أسيوط الزراعي.

ويبلغ طول الكوبري الإجمالي شاملًا المطالع والمنازل 1617 مترًا ويتكون من جزء شرقي بطول 71 مترًا وعرض 52 مترًا وكوبري أعلى النيل بطول 400 متر وعرض 52 مترًا وأعلى الجزيرة بطول 210 أمتار وعرض 52 مترًا وجزء غربي بطول 458 مترًا وعرض من 46 إلى 52 مترًا.

ويضم المحور 3 فتحات ملاحية أكبرها بطول 130 مترًا إضافة إلى باكية معدنية بطول 58 مترًا وعرض 52 مترًا وعدد 2 رامب مطلع بطول 190 مترًا طوليًا، ومنزل بطول 230 مترًا طوليًا بعرض 12 مترًا.