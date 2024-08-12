جمال شعبان يوجه نصائح مهمة بشأن الطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم - (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، أن البعض يقيس ضغط الدم بشكل غير صحيح.

وأشار "شعبان"، خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن قياس الضغط بعد العمل مباشرة أو أثناء الإرهاق خطأ، ولا يعطي نتائج حقيقية، ويجب أن يتم قياسه بعد راحة الشخص من المواصلات أو العمل، وحتى تجزم بأن الضغط مرتفع يجب قياسه ٣ مرات في أوقات متباعدة ويكون أكثر من ١٤٠ على ٩٠ حسب التعريف الأوروبي.

ووجه استشاري أمراض القلب، عدة نصائح إلى الأشخاص الذين يعانون من ضغط مرتفع، مثل ممارسة الرياضة وعدم تناول المخللات والموالح وغيرها، مشيرًا إلى أن الوزن الزائد مقدمة للضغط المرتفع.