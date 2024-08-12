مشاجرة بالسلاح الأبيض في الوراق.. والحصيلة مصابان

أسفرت المشاجرة عن سقوط مصابين اثنين نقلا إلى مستشفى الوراق المركزي للعلاج، وألقت الشرطة القبض على المتهمين والأسلحة المستخدمة وتحرر محضر بالواقعة.

محمد يوسف

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