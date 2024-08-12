مشاجرة بالسلاح الأبيض في الوراق.. والحصيلة مصابان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أصيب شخصان في مشاجرة بمنطقة الوراق شمال الجيزة، اليوم الاثنين.
تلقى العميد محمد الجيار مأمور قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بوراق العرب.
التحريات الأولية للرائد محمد طارق رئيس مباحث الوراق بينت نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بـ"ملف السيما" تبادل طرفاها الضرب بأسلحة بيضاء.
أسفرت المشاجرة عن سقوط مصابين اثنين نقلا إلى مستشفى الوراق المركزي للعلاج، وألقت الشرطة القبض على المتهمين والأسلحة المستخدمة وتحرر محضر بالواقعة.