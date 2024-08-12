رئيس مجلس الدولة يستقبل مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

استقبل المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، المستشارة أمل عمار رئيس استئناف القاهرة ومساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل.

تناول اللقاء تقديم التهنئة بمناسبة تولي المستشار أحمد عبود رئاسة مجلس الدولة، والتأكيد على التعاون بين مجلس الدولة وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.

وأعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره إلى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل على هذه الزيارة الطيبة، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصر.