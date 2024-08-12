شكرا لقرائتكم خبر عن الثانى مكرر على الثانوية العامة رياضة: فرحتى مضاعفة بعد إضافة الدرجتين والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الطالب أحمد تامر عن فرحته العارمة بعد الإعلان عن قائمة أوائل الثانوية العامة 2024 بعد التعديل حيث كان ترتيبه السادس مكرر شعبة علمى رياضة وأصبح الثانى مكرر بعد إضافة درجتين فى مادة الفيزياء لتتضاعف فرحته.

وأضاف خلال تصريحه لـ"الخليج 365" هذه المرة الأولى التى أحصل على الدرجة النهائية فى مادة الفيزياء حيث كنت دائما ما أخسر درجة أو درجتين على مدار امتحانات العام الدراسي لذلك لم أحزن على خسارتى درجتين بسبب السؤال محل تعديل النتيجة ولكن حاليا حصلت على 60 درجة كاملة فى مادة الفيزياء دون خسارة، وهذا أكبر أسباب فرحتى حاليا.

وقدم "أحمد" الشكر لموقع وجريدة الخليج 365 والذى يشاركه أولى لحظات تفوقه فى الثانوية العامة منذ الإعلان عن النتيجة الأسبوع الماضى واليوم بعد تعديلها.