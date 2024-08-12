شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار محمد عليان رئيساً لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمصر للطيران قراراً بتكليف الطيار محمد عليان للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية خلفاً للطيار محمد موسي الذي قدم له الشكر على مجهوداته خلال فتره توليه رئاسة الشركة.

الجدير بالذكر أن الطيار محمد عليان كان يشغل منصب مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وهو قائد ومدرب طراز ثقيل A330 ، كما تقلد عدة مناصب قيادية داخل الشركة من بينها مساعد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية ومدير عام مركز العمليات المتكامل IOCC.