شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: أحد المحتجزين في قطاع غزة قتل على يد حارسه وشكلنا لجنة للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت حركة حماس، قبل قليل، أن أحد المحتجزين في قطاع غزة قتل على يد حارسه، كما أعلن عن إصابة امرأتين من بين المحتجزين بجروح خطيرة.

وأكدت الحركة تشكيل لجنة للتحقيق وقالت إنها ستعلن التفاصيل لاحقا، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضافت حركة حماس، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تتحمل المسؤولية الكاملة عن المجازر التي ترتكبها وما يترتب عليها من رد فعل يؤثر على المحتجزين.