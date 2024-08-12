شكرا لقرائتكم خبر عن الطالب أحمد تامر صلاح الدين يتقدم من السادس للثانى مكرر فى أوائل الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

دخل الطالب أحمد تامر صلاح الدين بمدرسة الجولف الرسمية للغات قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024، شعبة علمى رياضة بعد إجراء تعديل على نتيجة الثانوية العامة بإضافة درجتين لسؤال بالفيزياء حيث حصل الطالب على المركز الثانى مكرر بمجموع درجات 405.5 درجة.

كما تم تغيير ترتيب بعض طلاب قائمة شعبة علمى رياضة فى الترتيب حيث احتل الطالب أحمد فتحى عبد القوى المركز الأول بشعبة علمى رياضة بمجموع درجات 405.5 ومايكل رضا عياد المركز الثانى مكرر بمجموع 405.5 ومحمد أحمد أبو الفتوح الثانى مكرر بمجموع 405.5 ومحمد هانى سعيد الثانى مكرر بمجموع 405.5 ويوسف ابو غنام محمد الثانى مكرر 405.5 وعلى أحمد حسن محمد السابع مكرر بمجموع 405 درجة ومحمد أحمد محمد أحمد السابع مكرر 405 درجة ومحمد شريف محمد 405 درجة نورهان نبيل عبد العظيم السابع مكرر 405 درجة.