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محمد السيد الحاصل على برونزية باريس يصل مطار القاهرة لاستقبال زملائه الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - وصل مطار القاهرة الدولي منذ قليل محمد السيد الحاصل علي الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس لاستقبال أبطال مصر أحمد الجندي وسارة سمير.


وكان قد وصل مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، الثنائي أحمد الجندي وسارة سمير المتوجين بميداليتي البعثة المصرية في اليوم قبل الأخير من أولمبياد باريس 2024، على متن الطائرة المصرية القادمة من العاصمة الفرنسية باريس.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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