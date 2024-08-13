شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: رسالة الرئيس السيسي لنظيره الرواندي تتعلق بتعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

قال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إنه يزور رواندا بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرًا، إلى أنّ هذا الأمر يعكس مدى التزام مصر بتكثيف وتعميق التعاون مع قارة أفريقيا.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد بشتو، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس السيسي يضع على رأس أولوية السياسة الخارجية المصرية التعاون وتكثيفه مع الأشقاء في القارة الأفريقية.

وتابع وزير الخارجية المصرية: "كان لديّ لقاء مهم جدا مع رئيس رواندا وسلمته رسالة كتابية موجهة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إليه، تتعلق بدفع العلاقات الثنائية، وتوجيه التهنئة له على إعادة انتخابه، وأنه حصل على ثقة الشعب الرواندي لولاية جديدة، وتضمنت الرسالة موضوعات تتعلق بسبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين".