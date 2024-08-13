شكرا لقرائتكم خبر عن والد بلال مدحت بعد دخوله قائمة أوائل الثانوية: "كان واثق إن ربنا هايراضيه" والان مع تفاصيل الخبر

أعرب والد الطالب بلال مدحت بمدرسة المنصورة الثانوية بنين عن فرحته العارمة بعد دخول نجله قائمة الأوائل على الثانوية العامة شعبة علمى علوم حيث احتل المركز السادس مكرر، بعد إضافة درجتين الفيزياء، قائلا "كان واثق إن ربنا هايراضيه"

وأكد خلال تصريحه لـ"الخليج 365" أن نجله كان سعيدا بالنتيجة فى بداية الأمر ولكنه كان يتمنى أن يكون ضمن قائمة الأوائل خاصة أنه كان يؤكد طوال الوقت على إجابته الصحيحة بمادة الفيزياء وفور إعلان وزارة التربية والتعليم عن إضافة درجتين تحمس وانتظر أن يرى اسمه فى قائمة الأوائل وقد كان فتضاعفت فرحته وتعالت الزغاريد فى المنزل.