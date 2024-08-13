شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع رئيس رواندا الوضع في القرن الأفريقي وقضية المياه والان مع تفاصيل الخبر

قال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إنه أحاط الرئيس الرواندي علما بكل التطورات التي تحدث في المنطقة الأفريقية والشرق الأوسط، وطلب نقل تحياته وتقديره ومحبته للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد بشتو على قناة «القاهرة الإخبارية»: "الرئيس الرواندي كان سعيدا بتكليف الرئيس السيسي لي بأن أحضر حفل تنصيب الرئيس الرواندي، والمكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس السيسي معه لتهنئته بإعادة انتخابه".

وتابع وزير الخارجية المصرية، أنّه تحدث مع الرئيس الرواندي عن العديد من الملفات الخاصة بقارة أفريقيا، فقد تطرقا إلى الوضع في منطقة القرن الأفريقي وقضية المياه وأهميتها البالغة بالنسبة إلى مصر واستعداد القاهرة دعم رواندا فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية.