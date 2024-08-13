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وزير الخارجية: مركز مجدى يعقوب للقلب برواندا يقدم الرعاية الصحية مجانا

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الإثنين، 12 أغسطس 2024 11:00 م

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية ، إن المنطقة اللوجستية المصرية في رواندا ستشهد معرضا دائما للمنتجات المصرية، موضحًا: "ستسهم المنطقة في المزيد من الرواج التجاري".

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد بشتو على قناة "القاهرة الإخبارية": "أحطت الرئيس علما بما أجريته من لقاءات الأعمال الروانديين وتعليمات الرئيس السيسي فيما يتعلق بتطوير التعاون مع رواندا في المجالات كافة".

وتابع وزير الخارجية المصرية: "أحطت الرئيس الرواندي علما بالزيارة الهامة التي قمت بها برفقة البروفيسور الدكتور مجدي يعقوب لمركز مجدي يعقوب مصر رواندا للقلب والموجود هنا قرب العاصمة كيجالي".

وأوضح: "هذا المركز سيكون أيقونة لتقديم الرعاية الصحية لأبناء رواندا والدول المجاورة مجانا بدعم من مصر والحكومة المصرية والقطاع الخاص المصري".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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