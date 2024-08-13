أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما توقعت فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية على مناطق من جنوب الوادي الجديد ونشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- الوجه البحري: العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة، والمحسوسة 44 درجة مئوية



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