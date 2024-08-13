أول تحرك قضائي بشأن قرارات "التعليم" وإضافة درجات الفيزياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال المستشار عمرو عبد السلام، المحامي أمام محاكم النقض والإدارية والدستورية العليا، إنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المتعلقة بامتحان الفيزياء.

وأكد "عبد السلام"، في تصريحات لمصراوي، أن قرارات الوزارة تفتقر إلى تكافؤ الفرص وتؤدي إلى إهدار المال العام.

وأشار المحامي أمام محاكم النقض والإدارية والدستورية العليا، أن طلاب مادة الفيزياء يستحقون 5 درجات إضافية عما حصلوا عليه.

وأوضح، أنه سيقوم بتقديم بلاغ إلى النائب العام ورفع دعوى قضائية للمطالبة بحذف درجتين من درجات الطلاب الذين اختاروا الإجابة "ج"، مشيرًا إلى أن ذلك لا يحقق تكافؤ الفرص، وأن الجهة الإدارية تملك الحق في سحب القرار خلال 60 يومًا.