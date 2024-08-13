رئيس دار الأوبرا تكشف تفاصيل افتتاح مهرجان القلعة وسعر التذكرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشفت الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية، تفاصيل افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين.

وأكدت أن موعد افتتاح "مهرجان القلعة" سيكون يوم 15 أغسطس، وسينتهي يوم 28 من الشهر نفسه، مشيرة إلى أن سعر التذكرة 60 جنيها للفرد، حتى يستطيع الجميع حضور المهرجان والاستمتاع بفعالياته.

وقالت زايد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الحجز يكون عن طريق الحضور لموقع المهرجان، قبل بدء العروض، وأيضا سيكون جانب من الحجز أون لاين لغير القادرين على الحضور.

وتابعت رئيس دار الأوبرا المصرية، أن مهرجان «القلعة» من أبرز الفعاليات الثقافية والفنية، ويوفر تجربة رائعة للجمهور.

وتفتتح فعاليات مهرجان القلعة 2024 بسهرة تحييها عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز بصحبة فرقتها الموسيقية، يليه في الفاصل الغنائي الثاني حفل للمطربة كارمن سليمان، ومن المقرر أن يشهد حضور جماهيري ضخم.