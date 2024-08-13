أحمد موسى عن تطوير منطقة الأهرامات: نحتاج مزيد من الفنادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

علق الإعلامي أحمد موسى، على تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير مدخل المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام.

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، إن هذه المنطقة تحتاج إلى تشيد الفنادق، مبينًا أنه لا يوجد بها سواء 4 فنادق فقط، وهذه تُعد أهم منطقة سياحية في العالم.

وتابع: "مفيش أوضة فاضية طول الوقت، ولكن محتاجين فنادق أكتر، كما أن إنشاء مطار سفنكس فكرة رائعة، ويجب العمل على تطوير المنطقة في كافة القطاعات".

وأوضح، أن الأهرامات أهم معلم سياحي يقصده ملايين السياح، مردفًا: "لو عاوزين نستهدف 40 مليون سائح يجب تطوير المعالم السياحية وإزالة المعوقات التي تواجهم أثناء رحلتهم، منطقة الأهرامات تحتاج إلى تعاون الجميع، مش عاوزين أهم منطقة تكون مرتع".

وشدد موسى، على أهمية تخصيص أماكن خاصة بالخيول، بالإضافة إلى القضاء على بعض الظواهر السلبية التي تضايق السياح.

وأكمل: "أوجه التحية لرئيس الوزراء وبعد كام أسبوع هيرجع يشوف معدلات التنفيذ اللي أمر بها، كما ان الدولة لديها أجهزتها تتابع كافة المشروعات، من خلال إرسال لجان وأشخاص لتصوير معدلات التنفيذ في كافة المشروعات".