مجلس القضاء الأعلى يعتمد الجزء الاول من الحركة القضائية للعام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى على إقرار مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2024-2025، بشأن التعيين في وظائف نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها، والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.

ووافق مجلس القضاء الأعلى على تعيين (132) قاضيًا بمحكمة النقض في درجة نائب رئيس محكمة النقض و(33) من بين نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم في درجة قاض بمحكمة النقض، و(509) نواب للرئيس في درجة رئيس بمحاكم الاستئناف و(336) قاضيًا بمحاكم الاستئناف في درجة نائب الرئيس بمحاكم الاستئناف، و(556) رئيسًا من الفئة (أ) بالمحاكم الابتدائية في درجة قاض بمحاكم الاستئناف.

وراعت الحركة ما أقره قانون السلطة القضائية، وقواعد مجلس القضاء الأعلى، والظروف الاجتماعية والمرضية لرجال القضاء ورغباتهم، على أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقي الاعتراضات على مشروع الحركة لمدة أسبوع اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 13 أغسطس وحتى الإثنين 19 من الشهر ذاته الساعة الثانية مساء.