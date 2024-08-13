شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. اعرف درجاتك فى امتحانات الثانوية العامة بعد التعديل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من خلال سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، من بينها..
ننشر قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة بعد التعديل.. تعرف على الأسماء
الطالب أحمد تامر صلاح الدين يتقدم من السادس للثانى مكرر فى أوائل الثانوية
تعرف على أوائل الثانوية العامة علمى علوم بعد التعديل والمستبعدين من القائمة
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اعرف درجاتك في امتحانات الثانوية العامة بعد التعديل.. النتيجة على الخليج 365
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