شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. اعرف درجاتك فى امتحانات الثانوية العامة بعد التعديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من خلال سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، من بينها..

‎ننشر قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة بعد التعديل.. تعرف على الأسماء

‎الطالب أحمد تامر صلاح الدين يتقدم من السادس للثانى مكرر فى أوائل الثانوية

‎تعرف على أوائل الثانوية العامة علمى علوم بعد التعديل والمستبعدين من القائمة

‎وزير الصحة: لجنة لتنفيذ مشروع يحقق المواءمة بين مخرجات الدراسة وسوق العمل

‎اعرف درجاتك في امتحانات الثانوية العامة بعد التعديل.. النتيجة على الخليج 365

‎تنسيق الشهادات المعادلة.. 85% للطب و73% للصيدلة و70% للهندسة

‎التعليم العالى: 7 آلاف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الأولى (إنفوجراف)

‎الهيئة القومية للأنفاق: تشغيل الخط الأول للقطار السريع 2026

‎تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024.. 79% للطب و71% للصيدلة و68% للهندسة.. إنفو جراف



