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أخبار 24 ساعة.. اعرف درجاتك فى امتحانات الثانوية العامة بعد التعديل

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القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من خلال سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، من بينها..

‎ننشر قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة بعد التعديل.. تعرف على الأسماء

 

‎الطالب أحمد تامر صلاح الدين يتقدم من السادس للثانى مكرر فى أوائل الثانوية

 

‎تعرف على أوائل الثانوية العامة علمى علوم بعد التعديل والمستبعدين من القائمة

 

‎وزير الصحة: لجنة لتنفيذ مشروع يحقق المواءمة بين مخرجات الدراسة وسوق العمل

 

‎اعرف درجاتك في امتحانات الثانوية العامة بعد التعديل.. النتيجة على الخليج 365

 

‎تنسيق الشهادات المعادلة.. 85% للطب و73% للصيدلة و70% للهندسة

 

‎التعليم العالى: 7 آلاف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الأولى (إنفوجراف)

 

‎الهيئة القومية للأنفاق: تشغيل الخط الأول للقطار السريع 2026

 

‎تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024.. 79% للطب و71% للصيدلة و68% للهندسة.. إنفو جراف


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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