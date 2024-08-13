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ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 13/8/2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:47  ص
موعد صلاة الظهر 1:00 ص
موعد صلاة العصر 37: 4
موعد صلاة المغرب 7:40 م
موعد صلاة العشاء  9:03

الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:48 ص
موعد صلاة الظهر 1:05
موعد صلاة العصر 4:43
موعد صلاة المغرب 7:46 م
موعد صلاة العشاء 9:11 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:41
موعد صلاة الظهر 12:56 م
موعد  صلاة العصر 4:33 م
موعد صلاة المغرب 7:36 م
موعد صلاة العشاء 9:00  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:40
وقت صلاة الظهر 12:48
موعد صلاة  العصر 4:21 م
وقت صلاة المغرب 7:25 م
وقت صلاة العشاء 8:45 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:53  ص
موعد صلاة الظهر 12:54 ص
موعد صلاة العصر 23: 4
موعد صلاة المغرب 7:27 م
موعد صلاة العشاء 8:45


 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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