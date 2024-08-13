شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 13/8/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:47 ص

موعد صلاة الظهر 1:00 ص

موعد صلاة العصر 37: 4

موعد صلاة المغرب 7:40 م

موعد صلاة العشاء 9:03

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:48 ص

موعد صلاة الظهر 1:05

موعد صلاة العصر 4:43

موعد صلاة المغرب 7:46 م

موعد صلاة العشاء 9:11 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:41

موعد صلاة الظهر 12:56 م

موعد صلاة العصر 4:33 م

موعد صلاة المغرب 7:36 م

موعد صلاة العشاء 9:00 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:40

وقت صلاة الظهر 12:48

موعد صلاة العصر 4:21 م

وقت صلاة المغرب 7:25 م

وقت صلاة العشاء 8:45 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:53 ص

موعد صلاة الظهر 12:54 ص

موعد صلاة العصر 23: 4

موعد صلاة المغرب 7:27 م

موعد صلاة العشاء 8:45



