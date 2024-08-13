شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم حار رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 35 درجة والإسكندرية 33 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا ليسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع اليوم أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ويشهد اليوم فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب محافظة الوادى الجديد ، يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى الجنوب .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 31.