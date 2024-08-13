شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مسار الخط السادس للمترو المقرر تنفيذه والان مع تفاصيل الخبر

يمتد الخط السادس للمترو، فى مسار موازى للخط الأول، من منطقة الخصوص عند مخرج 18 من الطريق الدائرى حتى المعادى الجديدة بطول 34 كم، ويشتمل على 26 محطة، ومقرر أن ينقل 1.5 مليون راكب يوميا.

ويضم الخط السادس 4 محطات تبادلية، حيث يتبادل الخط السادس للمترو، المقرر تنفيذه، خدمة نقل الركاب مع الخط الأول فى محطة الدمرداش، ومحطة طرة البلد، كما يتبادل الخدمة مع الخط الثالث فى محطة العباسية، ومع الخط الرابع فى محطة مجرى العيون، ومن المخطط تنفيذ وصلة مفردة بطول 3.4 كم (عدد 3 محطة) من منطقة الستالايت وحتى منطقة ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد.

ومن المقرر أن يضم الخط السادس للمترو، 26 محطة هى، محطات الخصوص وبهتم، وهى محطات سطحية، ومحطات 23 يوليو ومسطرد وعزبة الريس والسواح والوايلى وهى محطات علوية، ومحطات الزاوية الحمراء والدمرداش والعباسية ونادى الشرطة والحلبى وحديقة الازهر والسيدة عائشة ومجرى العيون ومتحف الحضارات، وهى محطات نفقية، كذلك محطات البساتين والمركز الأولمبى ومدينة المعراج وودى دجلة وزهراء المعادى والقطامية والمعادى الجديدة، وهى محطات علوية، بالإضافة إلى مده بوصلة بطول 3.4 كم وتضم محطة المعادى وطرة البلد وهى محطات علوية أيضا.

وتم تعديل مسار الخط السادس أكثر من مرة وفقا للدراسات الجارى تنفيذها حيث تم تغيير المحطات التبادلية مع الخطوط الأخرى مثل محطة باب الشعرية والتى تم تغييرها لتكون محطة العباسية هى المحطة التبادلية مع الخط الثالث للمترو، وكذلك تم تغيير محطة غمرة لتكون محطة الدمرداش بديلة لها فى تبادل الخدمة مع الخط الأول للمترو، كما تم تغيير المحطة التبادلية مع الخط الرابع للمترو لتكون محطة مجرى العيون بدلا من حدائق الفسطاط وصاحب ذلك تغيير بمسار الخط ليمر على هذه المحطات، كما تم تقليل عدد المحطات من 37 إلى 26 محطة.

