شكرا لقرائتكم خبر عن تظلمات الثانوية العامة 2024.. متاح للطلاب التظلم بعد تعديل الدرجات والان مع تفاصيل الخبر

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد تعديل درجات الطلاب فى الفيزياء حيث يمكن للطلاب الدخول على موقع الوزارة وتقديم التظلم.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 22 أغسطس الجارى آخر موعد لتقديم الطلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024، حيث أتاحت الوزارة للطلاب الدخول على اللينك التالى لتقديم طلب التظلم على الرابط التالى:

https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F#loaded

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التظلمات علي نتيجة الثانوية العامة 2024، علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة بإلتقدم بطلب تظلمات علي نتيجة الثانوي 2024، وذلك بعد دفع مبلغ 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال ) وبعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التى يريد التظلم بها.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بمتابعة الموقع الرسمي للوزارة بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص بالتظلمات علي نتيجة الثانوية العامة 2024 وكذلك الاطلاع على نتيجة طلب التظلم .

وأضافت وزارة التعليم، بالنسبة لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين يمكنهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في التوقيتات المناسبة لهم للتظلم بعد سداد الرسوم المقررة في منافذ الدفع.