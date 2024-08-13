شكرا لقرائتكم خبر عن 43 طالبا بقائمة أوائل الثانوية العامة بعد تعديل درجات الفيزياء والان مع تفاصيل الخبر

زادت قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 لتصل إلى 43 طالب وطالبة بعد قرار تعديل درجات الطلاب فى امتحان الفيزياء، حيث أن القائمة الأولى لأوائل نتيجة الثانوية العامة والتى تم إعلانها الأسبوع الماضى ضمت 38 طالب فقط أوائل، أما القائمة الأخيرة والتى تم إعلانها أمس الإثنين ضمت 43 طالب وطالبة حيث قررت الوزارة خروج طلاب من قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة ودخول طلاب جدد زادت مجاميعهم الكلية بعد قرار تعديل درجات مادة الفيزياء للثانوية العامة.



وضمت قائمة أوائل الثانوية العامة طلاب شعبة علمى علوم : رؤى احمد محمد مدبولى بمجموع درجات 405.5 درجة واياد يحيى حسن الشربينى بمجموع 405 درجة وزياد مصطفى حسن 404.5 درجة وندى رمضان عبد الونيس 404.5 درجة ورهف محمد توفيق 404 درجة وأحمد عبد الحليم سالم عبد الحليم 403.5 درجة وبلال مدحت محمد 403.5 وسارة أحمد المرسى 403.5 ومينا مجدى 403.5 وجنة طارق عبد الوهاب 403 درجة وسارة عمرو حسن محمد 403 درجة وعبد الرحمن عبد الله 403 درجة وعبد الله محمد على 403 درجة وكيرلس رومانى توفيق 403 درجة ومحمد عبد القوى ابراهيم 403 درجة ويوسف محمد حسين 403 درجة .

وضمت قائمة اوئل شعبة علمى علوم الجديد بعد التعديل إضافة الطلاب : أحمد عبد الحليم سالم عبد الحليم 403.5 درجة وبلال مدحت محمد 403.5 وسارة أحمد المرسى 403.5 ومينا مجدى 403.5، وسارة عمرو حسن محمد 403 درجة وعبد الرحمن عبد الله 403 درجة وعبد الله محمد على 403 درجة وكيرلس رومانى توفيق 403 درجة ومحمد عبد القوى ابراهيم 403 درجة ويوسف محمد حسين 403 درجة .



واستبعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب مريم إيهاب يوسف بمجموع 402.5 وحسن محمد حسن 402 وسلمى محمد فرغلى 402 درجة وفلوباتير سعيد 402 من قائمة أوائل الثانوية العامة شعبة علمى علوم .

وفى أوائل نتيجة الثانوية العامة لشعبة علمى رياضة تم تغيير ترتيب بعض طلاب قائمة شعبة علمى رياضة فى الترتيب حيث احتل الطالب أحمد فتحى عبد القوى المركز الأول بشعبة علمى رياضة بمجموع درجات 405.5 ومايكل رضا عياد المركز الثانى مكرر بمجموع 405.5 ومحمد أحمد أبو الفتوح الثانى مكرر بمجموع 405.5 ومحمد هانى سعيد الثانى مكرر بمجموع 405.5 ويوسف ابو غنام محمد الثانى مكرر 405.5 وعلى أحمد حسن محمد السابع مكرر بمجموع 405 درجة ومحمد أحمد محمد أحمد السابع مكرر 405 درجة ومحمد شريف محمد 405 درجة نورهان نبيل عبد العظيم السابع مكرر 405 درجة.