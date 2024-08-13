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طرح لحوم سودانية طازجة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار

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القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية اللحوم الطازجة السودانية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بسعر 285 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى توفير كافة منتجات السلع الغذائية وصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أغسطس الجاري.

على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير وتأمين مخزون من السلع الأساسية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات الغذائية، حيث توفر الوزارة السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة مقارنة بنفس المنتجات في الأسواق الأخرى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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