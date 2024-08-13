شكرا لقرائتكم خبر عن بن غفير خلال اقتحام المسجد الأقصى: جبل الهيكل منطقة سيادية فى عاصمة إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير ومستوطنون اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى فى القدس بمناسبة ما يعرف بـ" ذكرى خراب الهيكل".

وأظهرت مقاطع فيديو، المستوطنون وهم يؤدون طقوس وصلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى.

وأكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من داخل المسجد الأقصى على أن سياسته تتمثل فى السماح بحرية العبادة لليهود في كل مكان، بما في ذلك جبل الهيكل.

وقال بن غفير في رسالة مصورة: "نحن في التاسع من أب، جبل الهيكل، قادمون لإحياء ذكرى تدمير الهيكل"

وأضاف: "لكن يجب أن نقول ذلك بصدق: هناك تقدم كبير جدا هنا في الحكم والسيادة. وكما قلت، فإن سياستنا هي تمكين الصلاة"، وسوف يستمر اليهود في القيام بذلك في المستقبل أيضًا.