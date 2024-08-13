شكرا لقرائتكم خبر عن "بلينكن" و"فيدان" يؤكدان دعمهما لبيان مصر وقطر وأمريكا بشأن وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزيرا الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، والتركى هاكان فيدان، فى اتصال هاتفى، دعمهما للبيان المشترك الصادر عن مصر وقطر والولايات المتحدة، والذى يدعو إلى استئناف محادثات وقف إطلاق النار فى غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية- في بيان نشرته، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين أكدا أهمية عودة حركة حماس إلى المفاوضات، في 15 أغسطس الجاري، لوضع اللمسات الأخيرة على إطار عمل يهدف إلى تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين.

وأعرب بلينكن، عن امتنانه للشراكة التركية في تأمين حرية المواطنين الأمريكيين المحتجزين، في الأول من أغسطس الجاري.

وناقش الوزيران الحاجة الملحة لوقف العنف على مستوى البلاد في السودان، وأهمية حضور القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للمحادثات، المقررة في 14 أغسطس، في سويسرا.

وعبر وزير الخارجية الأمريكي أيضًا عن دعمه للوساطة التركية بين إثيوبيا والصومال.