محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

واصل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولاته التفقدية الدورية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالقلعة بحي الخليفة وأعمال تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة.

وأكد محافظ القاهرة، أن كل أعمال التطوير التي تقوم بها الدولة تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن، ورفع جودة الحياة والخدمات المقدمة له.

رافق المحافظ فى جولته، أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، واللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، واللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، واللواء عاطف غالي، مدير إدارة السرفيس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.