أول رد رسمي على أنباء تحصيل رسم مرور مرتين على طريق رافد جمصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري، بيانًا إعلاميًا بشأن ما تم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي من تضرر المواطنين من إنشاء محطات رسوم على طريق رافد جمصة وتحصيل رسم مرور بكل محطة تحصيل بالرغم من أنه بنفس الاتجاه.

وتضمن بيان هيئة الطرق والكبراي، إيضاح النقاط التالية:

1- تم إنشاء "2" محطة تحصيل رسوم لطريق رافد جمصة فى كل من (جمصة - شرنقاش) وقيمة رسم المرور على الطريق تدفع مرة واحدة بإحدى محطتي الرسوم ويحق للمركبة المرور بالمحطة التالية دون تحصيل رسوم أخرى (اتجاه واحد)، وكل ما أثير بشأن تحصيل رسم مرور بكل محطة تحصيل بالرغم من أنه بنفس الاتجاه عار تماما من الصحة ولا أساس له.

2- تطوير وتوسعة الطريق ورفع كفاءته بزيادة عدد الحارات إلى 3 حارات/ اتجاه عام 2022 وجار توسعة 3 كباري علوية على الطريق بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه مما يستلزم الحفاظ على السلامة الإنشائية للمشروع القومي للطرق بإنشاء محطات تحصيل رسوم لإيجاد آلية لتحقيق الصيانة المستدامة للطرق لتقديم خدمة آمنة ومميزة لمستخدمي الطرق بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية وتخصص عائد تحصيل رسوم المرور على الطرق لتكون ضمن المبالغ المخصصة لتنفيذ الصيانات بمختلف أنواعها.

وتهيب الهيئة العامة للطرق والكباري، بالمواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والصور المضللة التي يقصد منها إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري.