توجيه جديد لوزير التموين بشأن المشروعات التجارية والمخازن وخدمات السجل التجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مقر جهاز تنمية التجارة الداخلية، برفقة اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير؛ لمتابعة آليات العمل، وكان في استقبال الوزير، الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس الجهاز، وقيادات الجهاز، وتجوَّل بإدارات وقطاعات الجهاز المختلفة، واستمع إلى العاملين، وأكَّدَ أهمية دور الجهاز خلال الفترة المقبلة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية بكل مكوناتها.

واطَّلع فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على آليات عمل جهاز تنمية التجارة الداخلية من حيث طرح الفرص الاستثمارية، والتي تتضمن أنشطة متنوعة "تجارية، ولوجستية، وإدارية، وتخزينية"؛ حيث طرح الجهاز 12 فرصة استثمارية جديدة في 8 محافظات؛ لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة، وتأكيد أهمية التعاون مع المحافظين والمطورين في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة، وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ هذه المشروعات، وأيضًا جار استكمال المشروع القومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية في محافظات "السويس، الأقصر، الفيوم"، وتهدف هذه المخازن إلى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.

واطَّلع الوزير على خدمات السجل التجاري والبوابة الإلكترونية؛ لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات ضمن خدمات السجل التجاري، وتم ربط خدمات السجل مع العديد من الجهات الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، وأيضًا إنشاء رقم موحد وغير مكرر لكل منشأة تجارية "شاملة فروعها" ومكون من 15 "خانة"، ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها؛ مما يسهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري، ووجه الوزير باستمرار استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري للارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.