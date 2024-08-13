الرياضيات بـ265 جنيهًا.. أسعار الكتب الخارجية في المكتبات قبل بدء العام الدراسي 2024- 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

شهدت أسعارُ الكتب الخارجية في المكتبات، بمختلف أنحاء الجمهورية، ارتفاعًا في أسعار الكتب بدايةً من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، لغات وعام، قبل بدء العام الدراسي الجديد 2024- 2025.

الصف الرابع الابتدائي:

يبيع عدد من المكتبات الخارجية الكتبَ الخارجية للصف الرابع الابتدائي، بالأسعار الآتية:

بلغ سعر كتاب الرياضيات لغات 265 جنيهًا، والعلوم 265 جنيهًا، والعربي 150 جنيهًا، والدراسات 130 جنيهًا، والإنجليزي 150 جنيهًا، و"الكونكت بلس" 185 جنيهًا.

المرحلة الإعدادية:

وبلغت أسعار الكتب للصف الثاني الإعدادي، حسب عدد من المكتبات، بالنسبة إلى مادة الرياضيات لغات، 255 جنيهًا، والعربي 150 جنيهًا، والعلوم لغات 260 جنيهًا، والدراسات 127 جنيهًا، والإنجليزي 157 جنيهًا.

ووفقًا للمكتبات؛ فإن أسعار الكتب للصف الثالث الإعدادي، لكتاب الرياضيات "لغات" بلغت 277 جنيهًا، والدراسات 130 جنيهًا، والإنجليزي 158 جنيهًا، والعربي 155 جنيهًا، والعلوم "لغات" 270 جنيهًا.

المرحلة الثانوية:

وبلغت أسعار الكتب للصف الأول الثانوي "لغات"، حسب عدد من المكتبات، لكتاب مادة العربي 200 جنيه، ومادة البيولوجيا 235 جنيهًا.