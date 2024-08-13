مفتي الجمهورية لمصراوي: تعاون كامل بين المؤسسات الدينية تحت مظلة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهوري، إن التنسيق والتعاون المشترك بين المؤسسات الدينية في مصر يأتي تحت مظلة الأزهر الشريف.

وأضاف عياد في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، في أول يوم عمل له، بعد توليه المنصب، أن التعاون والتكامل بين المؤسسات الدينية يصب في صالح الخطاب الديني ويدعم المنهج الوسطي، ويسهم في ضبط الخطاب الإفتائي الذي يراعي واقع الناس وحالهم.

وكشف مفتي الجمهورية، أنه سيعمل جاهدا للحفاظ على الدور الرائد لدار الإفتاء المصرية على المستويين المحلي والدولي، بما ينعكس على نشر صحيح هذا الدين دون إفراط أو تفريط.

وعن رسالته للدكتور شوقي علام المفتي السابق، قال عياد: أشكر الدكتور شوقي علام على ما قدمه وبذله من جهود خلال فترة عمله، وما تحقق في عهده من إنجازات ومؤشرات مهمة تعكس عِظم المهام التي قام بها على مدار السنوات الماضية".