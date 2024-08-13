الصحة: إغلاق مركز طبي ومستشفى خاص في قنا لمخالفتهما الاشتراطات الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان، إنها استكملت تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الوزارة بالمرور الميداني على المنشآت الطبية في محافظات الصعيد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعياً نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وإدارة العلاج الحر بمحافظة قنا خلال حملة المرور رصدوا عدداً من المخالفات بعدد من المنشآت الطبية الخاصة وهي: "مركز السلامة لطوارئ المخ والأعصاب والعناية المركزة، مستشفى سان ماري، مستشفى النبض التخصصي" من ضمنها عدم اتباعهم اشتراطات التراخيص ومكافحة العدوى.

وأكد "عبدالغفار"، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

من جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن اللجنة المشكلة من الإدارة المركزية بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمحافظة قنا، قامت بتحرير محاضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور. حيث رصدت بمركز السلامة لطوارئ المخ والأعصاب والعناية المركزة عدداً من المخالفات، منها: "عدم تطابق عدد الأسرّة مع الرخصة، عدم اكتمال التجهيزات، غرف التعقيم والنفايات الخطرة غير مطابقة لاشتراطات التراخيص، تواجد عمالة غير مؤهلة تتعامل مع المرضى، سياسات مكافحة العدوى غير مفعلة بالمركز"، مؤكدا إغلاق المركز وتحرير محضر بالمخالفات.

وأشار زكي إلى أن اللجنة قامت بالمرور على مستشفى سان ماري، ورصدت عدداً من المخالفات، منها: "قسم الطوارئ غير مكتمل التجهيزات ولا يتبع سياسات مكافحة العدوى، وقسم العمليات لا يوجد له خط سير لجناح العمليات طبقاً لاشتراطات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى وجود عدسات ومستلزمات طبية خاصة بالرمد منتهية الصلاحية داخل غرفة العمليات، وقسم الرعاية المركزة غير مكتمل التجهيزات ولا يتبع سياسات مكافحة العدوى". وتم استصدار قرار بغلق أقسام العمليات والرعاية لمخالفة اشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى، وتم إنذار المستشفى بتلافي المخالفات الواردة خلال مدة لا تتجاوز الشهر.

وقال زكي إن لجنة المرور قامت بالمرور على مستشفى النبض التخصصي، حيث رصدت العديد من المخالفات، منها: "عدم التزام المستشفى باشتراطات الترخيص، عدم تواجد عمالة مؤهلة في قسم الطوارئ والقسم الداخلي والحضانات رغم وجود حالات، وعدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى، وعدم تواجد أطباء أو تمريض بالطوارئ، وعدم وجود تجهيزات طبية بجناح العمليات، وقسم الإفاقة غير مجهز". وأكد أنه تم استصدار قرار بغلق المستشفى.