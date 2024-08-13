في قضية "سفاح التجمع".. ماذا طلب دفاع المتهم من القاضي؟ | فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

تصوير - نادر نبيل:

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، مُحاكمة "كريم.س"، المعروف إعلاميا بـ "سفاح التجمع"، المتهم بـ قتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوي بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية.

وطالب دفاع المتهم من هيئة المحكمة، خلال الجلسة بعرض موكله على الطبيب النفسي لإعداد تقرير وافٍ بحالته النفسية، وما إلت إليه نفسه، لارتكاب الجرائم بشكل غير مألوف لم يشهدها المجمتع من قبل.

كما طالب ثانيا؛ الحاضر عن المتهم التمس أولا لاتخاذ الرد.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عادل محمد، عمرو على كساب، وأحمد رضوان أبازيد وسكرتارية ممدوح غريب ومحمود عبد الرشيد.

كانت النيابة العامة أحالت سفاح التجمع إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 3962 لسنة 2024، بتهم قتل 3 سيدات عمدًا وحيازة مواد مخدرة والاتجار في البشر.

وقالت النيابة في أمر الإحالة إن المتهم 37 سنة، في 15 نوفمبر 2023 و8 أبريل و15 مايو 2024 بدائرة قسم شرطة القطامية قتل المجني عليهن "نورا" و"رحمة" و"أميرة" بأن استقطبهن لمنزله وقدم إليهن مخدر الميثامفيتامين، لإعدام مقاومتهن ثم خنقهن بيديه وبـ"كرافته" حتى لفظن أنفاسهن الأخيرة بين يديه ثم عاشر جثثهن.





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