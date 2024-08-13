مخبية وشها.. 15 صورة ترصد أول ظهور لـ "أم شهد" المتهمة بجلب ضحايا "سفاح التجمع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

تصوير- نادر نبيل:

رصدت عدسة "الخليج 365"، محاكمة المتهمة "أم شهد" بجلب الفتيات ضحايا الشاب المتهم "كريم.س" المعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، في رابع جلسات محاكمته بتهمة قتل ثلاث سيدات ودفن جثثهن في الصحراء.

وظهرت المتهمة في حالة انهيار وهي تردي الملابس البيضاء، تخفي وجها بطرحة عن عدسات الكاميرات، أمام غرفة المداولة تمهيدًا لمواجهة هيئة المحكمة عما أسند إليها من اتهامات.

كانت جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، قررت حجز جلسات محاكمة "أم شهد" المتهمة باصطياد فتيات ليل لـ كريم "سفاح التجمع" لممارسة أعمال غير مألوفة معهن بمقابل مادي، لجلسة 9 سبتمبر للنطق بالحكم.

وأحالت جهات التحقيق المتهمة "أم شهد" إلى محكمة الجنايات العاجلة، على خلفية اتهامها السابق

أقوال مثيرة، كشفت عنها "حنان" شريكة سفاح التجمع خلال التحقيقات التي أجريت معها، لتقرر أنها بمجرد سماعها خبر القبض على كريم سليم، ورؤيتها صورته المنتشرة على مواقع السوشيال ميديا، تأكدت أنها سوف تطلب للإدلاء بأقوالها خلال التحقيقات، وذلك لكونها من كانت تجلب الفتيات الساقطات له لممارسة الرذيلة مقابل حصولها على مبالغ مالية نظير ذلك.

واعترفت "حنان"، أن سفاح التجمع كان يطالبها بإحضار الفتيات النحيفات الجسم لممارسة الرذيلة، ويعملن في ذلك المجال منذ فترة زمنية طويلة، وذلك لتمتعهن بالخبرة خلال العلاقات المحرمة، مشيرة إلى أنه كان يطلب من الفتيات في أثناء العلاقة ممارسة أفعال شاذة، حيث كانت الفتاة تلعب دور الرجل في العلاقة فيما يكون له دور الأنثى، بعد لبسهما ملابس خاصة بذلك، علاوة على أنه كان يتلذذ بضربه بأماكن حساسة بجسده.

أفعال كريم سليم الشاذة لم ترُضي الفتيات الساقطات، ليشتكينه لـ حنان، لكنها كانت تقنعهن بالاستجابة لطلباته، قائلة: "قولتلهم اعملوا اللي يطلبه منكم عشان تاخدوا منه الفلوس اللي عايزينها".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن كريم سليم سفاح التجمع، كان يصور مقاطع فيديو خلال ممارسته العلاقات مع الفتيات الساقطات وأظهرت تلك المقاطع ممارسته أفعالا غير سوية تحت تأثير المخدرات، حيث كان يقوم بتقييدهن وتعذيبهن، من ثم قتلهن خنقًا وممارسة الرذيلة مع جثثهن، قبل أن يتخلص منهم بإلقائهن بأماكن متفرقة بالصحراء حيث كان يضعهن داخل شنطة سفر وتخلص من إحداهن بصحراء بورسعيد، والثانية بصحراء محافظة الإسماعيلية، فيما تخلص من الثالثة بجوار سور النادي الأهلي.