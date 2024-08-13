شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى غدا لرئيس الوزراء للإعلان عن حلول لكثافة الطلاب فى الفصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر حكومي لقناة "إكسترا نيوز"، عن عقد مؤتمر صحفي غدا، الأربعاء، لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم لإعلان حلول لتحديات التعليم ما قبل الجامعي.



قال المصدر، إنه سيتم الإعلان عن حلول جذرية لكثافة الطلاب في الفصول الدراسية، وطرح أفكار لمواكبة التعليم لاحتياجات سوق العمل.