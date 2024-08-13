شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن: تدريب الأشخاص ذوى الإعاقة على برنامج التسويق الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أنه في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إدارة وتشغيل ونشر خدمات المنصة الإلكترونية للشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ تشارك الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في البرنامج التدريبى والذي يستمر على مدار ستة أسابيع.

ويشهد البرنامج تدريب المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة على مهارات التسويق الرقمي، ويسبق التدريب جلسة تعريفية حول أهداف الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية الاستفادة من خدماتها للتدريب والتوظيف المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويتم تنفيذ البرنامج التدريبي من خلال مشروع "ارتقاء" الذى يهدف إلى تحسين الفرص التعليمية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق توفير منح تدريبية مهنية مجانية لهم من أجل تمكينهم من تطوير مهاراتهم وزيادة فرص حصولهم على وظائف مناسبة، كما يتم تقديم خدمة التسجيل في التدريب من خلال الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تقدم لها من خلال الشبكة 43 من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم قبول 22 منهم للحصول على هذه المنحة التدريبية التي يتم تقديمها عبر تقنيات البث التفاعلي أونلاين.

يأتي تنفيذ البرنامج التدريبي ضمن خطة نشر أنشطة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل دورها كأحد المبادرات المجتمعية التي تسعى إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء قدراتهم الرقمية لتأهيلهم لسوق العمل.

ويذكر أن الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة أُطلِقَت بالشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة العمل، في ضوء استراتيجية الدولة لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وذلك بهدف إتاحة الخدمات التدريبية والتأهيلية من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والتوظيف، وربط الأشخاص ذوى الإعاقة بفرص التدريب والتوظيف المتاحة وفقًا للمنطقة السكنية ونوع الإعاقة ومستوى المؤهل الدراسي، لتيسير فرص الحصول على هذه التدريبات والوظائف، كما تسهم في إيجاد فرص للتدريب العملي تناسب احتياجاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى مساعدتهم على التعامل مع الحلول والتطبيقات التكنولوجية لتسهيل حياتهم اليومية.