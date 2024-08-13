شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إغلاق مركز السلامة لطوارئ المخ والأعصاب ومستشفى النبض التخصصى بقنا والان مع تفاصيل الخبر

استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الوزارة بالمرور الميدانى على المنشآت الطبية فى محافظات الصعيد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيًا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة ورصد أى قصور فى مستوى الخدمة الطبية ومعالجته.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وإدارة العلاج الحر بمحافظة قنا خلال حملة المرور رصدوا عددًا من المخالفات بعدد من المنشأت الطبية الخاصة وهى "مركز السلامة لطوارئ المخ والأعصاب والعناية المركزة، مستشفى سان مارى، مستشفى النبض التخصصى" من ضمنها عدم اتباع اشتراطات التراخيص ومكافحة العدوي.

وأكد "عبدالغفار"، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى يتم رصدها خلال المرور.

ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكى، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن اللجنة المشكلة من الإدارة المركزية بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمحافظة قنا، قامت بتحرير محاضر حيال المخالفات التى تم رصدها أثناء المرور، حيث رصدت بمركز السلامة لطوارئ المخ والأعصاب والعناية المركزة عددا من المخالفات منها " عدد الأسرة غير مطابق للرخصة، والتجهيزات غير مكتملة، غرف التعقيم والنفايات الخطرة غير مطابقين لاشتراطات التراخيص، تواجد عمالة غير مؤهلة تتعامل مع المرضى، سياسات مكافحة العدوى غير مفعلة بالمركز"، مؤكدًا إغلاق المركز وتحرير محضر بالمخالفات.

وأشار "زكي" إلى أن اللجنة قامت بالمرور على مستشفى سان مارى، ورصدت عددًا من المخالفات منها " قسم الطوارئ غير مكتمل التجهيزات و لا يتبع سياسات مكافحة العدوى، وقسم العمليات لا يوجد له خط سير لجناح العمليات طبقًا لاشتراطات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى وجود عدسات ومستلزمات طبية خاصة بالرمد منتهية الصلاحية داخل غرفة العمليات، وقسم الرعاية المركزة غير مكتمل التجهيزات ولا يتبع سياسات مكافحة العدوى، حيث تم استصدار قرار غلق للعمليات والرعاية لمخالفة اشتراطات الترخيص و مكافحة العدوى، وتم إنذار المستشفى بتلافى المخالفات الوارده فى مدة لا تتجاوز الشهر.

وقال "زكي" إن لجنة المرور قامت بالمرور على مستشفى النبض التخصصى، حيث رصدت العديد من المخالفات منها أن المستشفى غير ملتزمة باشتراطات الترخيص، عدم تواجد عمالة مؤهلة فى قسم الطوارئ و القسم الداخلى و الحضانات بالرغم من تواجد حالات، وعدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى، وعدم تواجد أطباء أو تمريض بالطوارئ، وعدم تواجد تجهيزات طبية بجناح العمليات، والافاقة غير مجهزة، مؤكدًا أنه تم استصدار قرار غلق للمستشفي.