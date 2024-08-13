شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تنفى تحصيل رسم مرور بطريق رافد جمصة والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الهيئة العامة للطرق والكبارى، التابعة لـ وزارة النقل، بيانا إعلاميا بشأن ما تم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعى من تضرر المواطنين من إنشاء محطات رسوم على طريق رافد جمصة و تحصيل رسم مرور بكل محطة تحصيل بالرغم من أنه بنفس الإتجاه حيث توضح الهيئة الحقائق التالية:-

1. تم إنشاء عدد "2" محطة تحصيل رسوم لطريق رافد جمصة فى كلٍ من (جمصة – شرنقاش) وأن قيمة رسم المرور على الطريق تدفع مرة واحدة بأحد محطتى الرسوم ويحق للمركبة المرور بالمحطة التالية دون تحصيل رسوم أخرى (اتجاه واحد) وان كل ما اثير بشأن تحصيل رسم مرور بكل محطة تحصيل بالرغم من أنه بنفس الإتجاه عار تماما من الصحة ولا أساس له.

2. تم تطوير وتوسعة الطريق ورفع كفاءته بزيادة عدد الحارات إلى 3 حارات / اتجاه عام 2022 وجارى توسعة عدد (3) كبارى علوية على الطريق بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه مما يستلزم الحفاظ على السلامة الإنشائية للمشروع القومى للطرق بإنشاء محطات تحصيل رسوم لإيجاد آلية لتحقيق الصيانة المستدامة للطرق لتقديم خدمة آمنة ومميزة لمستخدمى الطرق بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية وتخصص عائد تحصيل رسوم المرور على الطرق لتكون ضمن المبالغ المخصصة لتنفيذ الصيانات بمختلف أنواعها.

3. تهيب الهيئة العامة للطرق والكبارى السادة المواطنين عدم الإنسياق وراء الأخبار المغلوطة والصور المضللة التى يقصد منها اثارة البليلة وتضليل الرأى العام والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكبارى.