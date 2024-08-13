شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يوجه بالإسراع فى التحول الرقمى للتخفيف عن المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة فى مناطق عمل السيدة زينب، الخليفة، المقطم، عابدين، الوايلي، وشرق مدينة نصر، والتى تضم مكاتب عمل، وسلامة وصحة مهنية، وتشغيل، وتفتيش.

وتَفقّد الوزير مركز السلامة والصحة المهنية بمصر الجديدة، وأبدى ملاحظاته على خط سير العمل فى تلك المواقع، وأكد على توجيهاته الجديدة، بأهمية الإنضباط في العمل، وتطبيق مبدأ "الثواب والعقاب"، كما حث العاملين على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، موضحًا أن جولته المفاجئة هذه لن تكون الأخيرة، لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بنفسه.

واستمع الوزير إلى التحديات التي تواجه العاملين بهذه المكاتب، ووعدهم بأن الفترة المُقبلة ستشهد تطوير أدوات الوزارة فى تقديم الخدمات، بما يتماشى مع المُتغيرات التى يشهدها سوق العمل.

كما استمع الوزير إلى مطالب بعض المواطنين وقام بحلها، وأصدر توجيهات فورية بالتيسير عليهم، وحث الإدارات المختصة بالإسراع في التحول الرقمي بشكل كامل، للتخفيف على المواطنين، وضرورة إصدار كافة المستندات المطلوبة بطريقة مميكنة، وجه بتكثيف جهود تطوير المركز القومي للسلامة والصحة المهنية، وتفعيل آلياته فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج.

وخلال جولته أشار "الوزير" إلى توجيهاته إلى الإدارات المركزية المُختصة ،بالوزارة ،بسرعة تنفيذ خطة التطوير،بالبنية التحتية للمديريات ومكاتب العمل ،وكذلك في منظومة العمل بشكل عام ،لمواكبة التكنولوجيا الحديثة، في تقديم الخدمات، وربط كافة خدمات الوزارة ببعضها، لتوفير المعلومات، والتسهيل على المواطن، فى تَلقى الخدمة بشكل سريع ولائق.